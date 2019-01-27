أمير منطقة جازان يستقبل إمام ومؤذن المسجد الحرام

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب الحرم المكي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري ومؤذن الحرم المكي الشيخ احمد بن يونس خوجه اللذان يزوران المنطقة للمشاركة في برامج ديوانية تعليم محافظة صبيا .

وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة جازان بالشيخ “الدوسري” ومؤذن الحرم المكي ” خوجه “؛ متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

وعبّر إمام ومؤذن الحرم المكي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مساعيه المشهودة، وعلى ما وجده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال؛ سائلاً الله العلي القدير أن يُديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.

حضر اللقاء مدير تعليم صبيا بالنيابة أ. ربيع مهدي عطية.