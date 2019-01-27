أكثر من ١٢٠ لوحة تشكيلية لجناح فنون الجوف في مهرجان الزيتون

الجوف - محمد الحسن

شاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف ضمن مهرجان الزيتون الدولي 12 بجناح مميز يضم العديد من لوحات الفن التشكيلي لفناني وفنانات الجوف.

وضم المعرض اكثر من 120 لوحة بكافة الفنون التشكيلية وبمقاسات مختلفة لعدد من الفنانين والفنانات كما شارك عدد من المبتدئين والمبتدئات الفنانين الرسم ضمن جناح الجمعية.

كما أقيمت ضمن فعاليات جناح الجمعية ورشة للفنون التشكيلية شارك بها 25 من فناني وفنانات الجوف ، بالإضافة الى ورشة للخط العربي شارك بها عدد من الخطاطين.

وذكر مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى ان الجمعية تحرص على المشاركة بالمهرجانات والملتقيات والتي تثرى الأعضاء من خلال إبراز مواهبهم الإبداعية في كافة المجالات.

كما أكد العيسى ان جناح الجمعية المشارك بمهرجان الزيتون يشهد حضور العديد من زوار المهرجان للإطلاع على لوحات الفن التشكيلي وكذلك لمشاهدة الرسم الحر للمشاركين بالجناح.

الجدير بالذكر ان جناح الجمعية في مهرجان الزيتون تشرف بزيارة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف آل سعود أمير منطقة الجوف أثناء افتتاح مهرجان الزيتون .