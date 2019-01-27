كلية العلوم الإدارية والإنسانية تستقبل طلاب الماجستير التنفيذي

الجوف - محمد الحسن

عقدت كلية العلوم الإدارية والإنسانية لقاءً تعريفياً للطلاب المستجدين في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيـذي، ويهدف اللقاء إلى تزويد الطلاب بالمعارف الأكاديمية واللوائح التنظيمية الهامة حول البرنامج حيث قدم وكيل الكلية د.محمد العتيبي عرضاً تفصيلياً حول البرنامج ونظام الدراسة فيه.

وكان عميد الكلية د.محمد السرحاني قد رحب بالطلاب في بداية اللقاء وهنأهم بالقبول في هذا البرنامج النوعي، مؤكداً على أهمية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات لطلاب الدراسات العليا.

وذكر د.السرحاني بأن البرنامج يهدف إلى تأهيل قادة الأعمال في القطاعين العام والخاص تأهيلاً إدارياً وعلمياً وبحثياً، وفق خطة دراسية تتواءم مع رؤية ورسالة وأهداف جامعة الجوف، وخدمة المجتمع من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة تتواكب مع أفضل الممارسات في كليات الإدارة بالجامعات العالمية؛ لتطوير وإكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات الضرورية وتحقيق أهداف منظماتهم

نحو مستقبل يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ورفع عميد الكلية شكره لمعالي مدير الجامعة على تشجيعه ودعمه لهذا البرنامج وغيره في جميع شؤون الكلية .