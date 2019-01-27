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الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً

الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً

أبرز المواد
كلية العلوم الإدارية والإنسانية تستقبل طلاب الماجستير التنفيذي

كلية العلوم الإدارية والإنسانية تستقبل طلاب الماجستير التنفيذي

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أكثر من ١٢٠ لوحة تشكيلية لجناح فنون الجوف في مهرجان الزيتون

أكثر من ١٢٠ لوحة تشكيلية لجناح فنون الجوف في مهرجان الزيتون

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جامعة الجوف أقامت ملتقى الابتعاث بمشاركة جامعات أمريكية وبريطانية

جامعة الجوف أقامت ملتقى الابتعاث بمشاركة جامعات أمريكية وبريطانية

منطقة الجوف

الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً

الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً
http://almnatiq.net/?p=685208
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ – بمشيئة الله تعالى – ، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم ، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها ، وشمال منطقتي الرياض ، والشرقية.
ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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