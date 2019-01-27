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“جسفت عسير” تشارك بفعاليات الاسبوع القرآني الاول بجامعة الملك خالد

“جسفت عسير” تشارك بفعاليات الاسبوع القرآني الاول بجامعة الملك خالد

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أكثر من ١٢٠ لوحة تشكيلية لجناح فنون الجوف في مهرجان الزيتون

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منطقة الجوف

“جسفت عسير” تشارك بفعاليات الاسبوع القرآني الاول بجامعة الملك خالد

“جسفت عسير” تشارك بفعاليات الاسبوع القرآني الاول بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=685213
المناطق - أبها

شاركت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ” جسفت” بعسير بالشراكة مع كلية الشريعة واصول الدين بجامعة الملك خالد ممثلة في قسم القران صباح يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٥/٢١هـ لفعالياتها بمعرض الاسبوع الاول القرآني الاول بعنوان ” بالقرآن نحيا ”
وقد مثل جسفت عسير في المعرض الفنان التشكيلي الاستاذ / سلطان عسيري و الفنان التشكيلي الاستاذ / علي اليتيمي
وقد  تحدث الفنان التشكيلي الاستاذ / سلطان عسيري ممثل من جسفت عسير  إن مثل هذي المعارض الذي نقدمها ونشارك بها تهدف رضا الله أولاً ثم المليك و الوطن و تهدف إلى تعزيز التلاحم بين المواطن و الوطن وتثقيف المجتمع بهذا الفن التشكيلي ، ومشاركتنا لهذا اليوم هو اكبر مشاركه  وفخر لي و لزملائي في “جسفت عسير”  خداماً لخدمة كتاب الله تعالى والحمد لله شاركت بهذة اللوحة اول مرة لها مايقارب العشرين سنة وهي ذكرى وفاة الوالد والوالدة ولقد لقيت استحسان الجميع وكسبنا دعوات جميع الحضور واسال ان يتقبل منهم الدعاء للوالدين ولكل امواتنا وأموات المسلمين .
كما اشكر الله اولاً ثم اشكر صحيفة الرائدية الالكترونية على هذا اللقاء والحضور .

 

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