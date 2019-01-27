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سلطات النظام الإيراني تبدأ حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية “خور موسى “

سلطات النظام الإيراني تبدأ حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية “خور موسى “

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سلطات النظام الإيراني تبدأ حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية “خور موسى “

سلطات النظام الإيراني تبدأ حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية “خور موسى “
http://almnatiq.net/?p=685220
المناطق - الأحواز

أطلقت قوات النظام الإيراني حملة اعتقالات موسعة في الأحواز المحتلة على خلفية عملية خور موسى التي قامت بها مجموعة مقاومة أحوازية قتل على إثرها اثنان من الشرطة الإيرانية، وطالت الحملة أحد النشطاء الثقافيين من أهالي الخلفية في الأحواز.

وكشفت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز بأن قوات الاحتلال الإيراني اعتقلت الناشط الثقافي وليد زبيدي البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا من أهالي الخلفية على يد قوات قمع استخبارات نظام الاحتلال الإيراني دون اتهامات واضحة.

يذكر أن النظام الإيراني يشن حملات اعتقال عشوائية بشكل مستمر على مدن الأحواز المختلفة، ويعقد محاكمات صورية غير عادلة للمواطنين يطلقة على إثرها أحكاماً جائرة بالسجن أو النفي لسنوات طويلة ويصل الأمر إلى الإعدام في الكثير من الاحيان، إلى جانب ممارسة أسواء أنواع التعذيب داخل السجن والحرمان من الطعام والشراب والدواء لدرجة أصابت العديد من المعتقلين بأمراض مستعصية كالسرطان والفشل الكلوي وغيرها من أمراض خطيرة.

كان مساء الجمعة السادس والعشرين من يناير الجاري، قد شهد عملية عسكرية قامت بها مجموعة تابعة للمقاومة الأحوازية، وتعكس العملية حالة الغضب الشعبي من ممارسات النظام الإيراني، في ظل ما يمارسه من مخططات لسرقة ثروات الشعوب وفي مقدمتها الأحواز العربية المحتلة بدءاً من المياه التي يسلبها النظام للداخل الفارسي ومروراً بتبوير الأراضي الزراعية وسرقة النفط والغاز.

 

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