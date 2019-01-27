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الهلال الأحمر السعودي: 29 ألف مستفيد من دورة الإسعافات الأولية خلال العام 2018

الهلال الأحمر السعودي: 29 ألف مستفيد من دورة الإسعافات الأولية خلال العام 2018

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الهلال الأحمر السعودي: 29 ألف مستفيد من دورة الإسعافات الأولية خلال العام 2018

الهلال الأحمر السعودي: 29 ألف مستفيد من دورة الإسعافات الأولية خلال العام 2018
http://almnatiq.net/?p=685230
الرياض - شاجع الدوسري

حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالإضافة الى عملها الأساسي وهو تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهونها لاسمح الله اثناء ممارسة حياتهم اليومية وقد خصصت الهيئة برنامج تدريبياً في هذا الشأن موجه إلى الجمهور ومنسوبي الأجهزة الحكومية ، إضافة إلى طلبة المدارس، وقد تمت تسمية هذا البرنامج ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والذي تم إطلاقه بهذا المسمى في عام 1418هـ .

 

ونظمت الهيئة 2130 دورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، استفاد منها أكثر من 29 ألف شخص من القطاعين الحكومي والخاص في كافة مناطق المملكة وذلك خلال العام 2018م.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن الهيئة للعام المنقضي، فقد بلغ عدد الدورات التدريبية في منطقة الرياض 436 دورة استفاد منها 6005 شخص، بينما بلغ عدد الدورات في منطقة مكة المكرمة 260 دورة استفاد منها 3738 شخص، وفي المنطقة الشرقية استفاد 3268 شخص من 256 دورة، فيما بلغ عدد الدورات بمنطقة تبوك 179 دورة استفاد منها 2869 شخص، أما منطقة القصيم فبلغت 155 دورة استفاد منها 2067 شخص.

وبلغ عدد الدورات بمنطقة المدينة المنورة 143 دورة استفاد منها   2004 شخص، بينما بلغ عدد الدورات بمنطقة الباحة 172 دورة استفاد منها 1853 شخص، أما في منطقة عسير فقد استفاد 1759 شخص من  164 دورة، وفي الحدود الشمالية بلغ عدد الدورات 108 دورة استفاد منها 1697 شخص.

وفي منطقة نجران، بلغ عدد الدورات التي أقامها برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية 87 دورة استفاد منها 1071 شخص، أما منطقة حائل فقد بلغ عدد الدورات 55 دورة استفاد منها 1059 شخص، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الدورات 62 دورة استفاد منها 849 شخص، وفي منطقة جازان بلغ عدد الدورات 41 دورة استفاد منها 659 شخص.

وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهها الأفراد أثناء ممارسة حياتهم اليومية، حيث استهدفت هذه الدورات منسوبي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.

يشار إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كافة المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، ويقدم هذه الدورات نخبة من الخبراء والمدربين، ويتم منح المستفيدين شهادة من البرنامج بعد اجتياز الاخبارين النظري والعملي.

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