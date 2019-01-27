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العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الصحي الأول

العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الصحي الأول
http://almnatiq.net/?p=685233
الرياض - فلاج الشعيفاني
أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض د.صالح بن عبدالله التميمي قرارًا بتكليف خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بالتجمع.
وعبر  العوفي عن شكره وتقديره لسعادة الرئيس التنفيذي، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد في مهام عمله، ومتمنيًا للجميع التوفيق في تحقيق التطلعات لتطوير الخدمات الصحية .
ويمتلك العوفي خبرة طويلة في إدارة المراكز الإعلامية و العلاقات العامة ؛ حيث بدأ مسيرته في وزارة الشؤون الإجتماعية ، التي انتقل منها إلى صحيفة الرياض، حيث ، تولى منصب مدير العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك سعود الطبية .
الجدير بالذكر أن الزميل العوفي يعمل مستشاراً إعلامياً في عدداً من الجهات في مجال التسويق والإعلام الجديد .

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