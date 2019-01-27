مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر ” سلسلة همزة ” للأطفال

المناطق - الرياض

صدر حديثا عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، “سلسلة همزة” موجهة للأطفال من عمر (6-12) سنة، وتتكون من ثلاث كتب يعيش الطفل معها حالة الهمزات ومواقعها وحركاتها بأسلوب قصصي وتعليمي شيق، من تأليف الكاتبة مها عوني كنانة التي عشقت اللغة العربية متأثرة بوالدها الأستاذ عوني كنانة رحمه الله ورسوم أبرار السمير، ويحمل الكتاب الأول عنوان “همزة وهمزة” والثاني “حركات همزة” أما الكتاب الثالث فهو بعنوان “حكاية همزة”.

وتعد “سلسلة همزة” المجموعة القصصية الأولى للكاتبة مها عوني كنانة التي عبرت عن سعادتها وفخرها أن يكون أول إصدار لها برعاية ودعم مؤسسة خيرية تعمل على نشر الثقافة والمعرفة ممثلة بمكتبة الملك عبدالعزيز وأشارت إلى ان صدور هذه السلسلة سيكون دافع كبير لها للاستمرار والتقدم في مجال الكتابة والتأليف للأطفال.

وأوضحت أبرار السميّر مصممة شخصيات ورسامة؛ والتي أبدعت في رسومات “سلسلة همزة” أن تعاون المكتبة معها ورعايتهم لها ساهم في تطوير موهبتها حيث أنها قد تعلمت الرسم الرقمي والتقليدي بالممارسة فقط، وبينت أن قسم نشر كتب الأطفال بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة أتاح لها فرصة قيمة للانطلاق برسم أحد إصدارت المكتبة للأطفال، مما يعكس حرص المكتبة على الاستمرار في تطوير وتشجيع الكتاب والرسامين الهواة من أبناء وبنات وطننا الغالي ونقلهم الى مرحلة التخصص والاحترافية.

وأكدت إدارة المكتبات النسائية ومكتبات الأطفال حرصها على تنوع الكتب التي تصدرها للأطفال وتناولها للقضايا والموضوعات والأفكار التي تهم الطفل أياً كانت خلفيته الثقافية والاجتماعية، بهدف إثراء مكتبة الطفل العربية من خلال كتب تجتمع فيها الفكرة المميزة والرسوم الجميلة والنص المناسب، مشيرة إلى أن إصدارات قسم النشر لكتب الأطفال، تخضع لتقييم وتوجيه من قبل لجنة مختصة بأدب الطفل.

وأعلنت إدارة المكتبة عن توفر نسخ من جميع الإصدارات الجديد في مكتبات الأطفال بفرعيها في خريص والمربع بمدينة الرياض، وإتاحتها للاطلاع والقراءة والاستعارة من قبل الأطفال رواد المكتبة، كما تتوفر نسخ للبيع بأسعار رمزية.