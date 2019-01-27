أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المكلفين

جازان - فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم , وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان. المحافظين ومدير عام المتابعة ورؤساء المراكز الذين تم تكليفهم بالعمل في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وجرى خلال اللقاء, بحث الموضوعات التي تهم المحافظات مع مختلف الإدارات الحكومية والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات ومراكز المنطقة , والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز تلك المشروعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

ووجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم , من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال , راجياً لهم العون والتوفيق من الله تعالى.

من جانبهم عبر المحافظون ومدير عام المتابعة ورؤساء المراكز المكلفون , عن سعادتهم بالتوجيهات التي استمعوا إليها من سمو أمير منطقة جازان , منوهين بما تجده المحافظات والمراكز من متابعة مباشرة من سموه الكربم, وسمو نائبه , سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهم بعونه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم , وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.