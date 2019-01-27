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لجنة الدفاع المدني ترفع الجاهزية في املج

لجنة الدفاع المدني ترفع الجاهزية في املج
http://almnatiq.net/?p=685244
أملج - فايز السميري
في اطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك عقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية باملج اجتماعها برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي وحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني ومدير ادارة الدفاع المدني الرائد خالد محمد علي الجهني ورئيس بلدية املج المهندس ناجي رمضان الغبان ورئيس بلدية الشبحة المهندس احمد عبيدالله البلوي وعدد من مديري الادارات ذات العلاقة والاجهزة الحكومية والجهات الامنية.
وناقش المجتمعون الاستعداد لحالة الطقس والتوقعات التي اعلنت عنها الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة والتنبية المعلن من الدفاعي المدني بمنطقة تبوك والتي تشير الى احتمال هطول امطار على المنطقة ومحافظاتها وتحسباً لاي طارئ وجرياً على العادة التي تنتهجها اللجنة قبيل التوقعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومراجعة خطط العمل للتأكد من مَجاري السيول ومناطق تجمعات المياه وصيانة الانفاق وقنوات تصريف مياه الامطار ووضع الاليات على أهبة الاستعداد لتفادي اغلاق الطرق واتباع تعليمات الدفاع المدني التي تحث الاهالي بالابتعاد عن مجاري السيول وبطون الاودية والبقاء في المنازل اثناء هطول الامطار والبعد عن تجمعات المياه حرصاً على سلامتهم.

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