هواة رياضة الصيد بالصقور بوادي الدواسر يستعرضون هواياتهم أمام أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

عرض هواة رياضة الصيد بالصقور بمحافظة وادي الدواسر ، نماذج من هواياتهم أمام أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية خلال زياراتهم للمحافظة مؤخراً لعقد الملتقى العلمي ” المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر.

وتناول الهاوي خالد بن الرديني بن قويد خلال العرض نيابة عن زملائه الهواة في منتجع الصادرية مدى ملائمة طبيعة محافظة وادي الدواسر الجغرافية للصقور والتي اكتشفت منذ القدم حيث تم اكتشاف آثار للصقور في الجزيرة العربية نسبت لحضارة قديمة تجاوز عمرها 9000 سنة قبل الميلاد عاشت في منطقة متوسطة ما بين محافظة تثليث ومحافظة وادي الدواسر ، كما أن محمية بني معارض خير شاهد لطبيعة المنطقة فضلاً عن وجود المواكر والتي هي عبارة عن جبال صخرية يصعب تسلقها والاقتراب منها إلا بصعوبة شاقة عند أصحاب الخبرة .

وأستعرض بن قويد أهداف اهتمامهم بذلك الموروث المرتبط بالتاريخ والتراث والثقافة وحرصهم على غرسه في نفوس الشباب من أبناء الوطن وهو ماينسجم مع إنشاء نادي الصقور السعودي والذي يُشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .