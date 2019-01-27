نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام

الرياض - مبارك الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، الكشاف عز الدين رشيد من كشافة ولاية فرجينيا الأمريكية خلال زيارته مؤخراً على رأس وفد كشفي سعودي ضمن استعدادات الجمعية للمشاركة في الجامبوري الكشفي العالمي الذي سيُقام خلال الفترة من 22 يوليو الى 2 أغسطس 2019، في ولاية فرجينيا .

وجاء تكريم الفهد للكشاف الأمريكي تقديراً لجهوده في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام ، الذي انطلق من المملكة وبرعاية ودعم من حكومتها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2011م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ، وبحضور جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي ، في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) بغية أن يصبح كشافة العالم رسلاً للسلام فاعلين وبمقدورهم تغيير العالم إلى ماهو أفضل وتشجيع الكشافين في جميع أنحاء العالم على الإيمان بثقافة الحوار ودعم مبادرات المشروعات الاجتماعية للكشافين في جميع أنحاء العالم.

وقد اسهم الكشاف عز الدين رشيد خلال الفترة الماضية بالمشاركة في تطوير مهاراتهم وتحفيز الشباب غير الأعضاء في الحركة الكشفية على إدراك وفهم أهمية نشر السلام والتفاهم من خلال الحوار والعمل بفاعلية لنشر السلام ضمن شبكة عالمية من رسل السلام ، وكان مساهماً وفعالاً بالمشاركة في كسر كشافة العالم حاجز المليار ساعة عمل أواخر شهر يونيو 2017م ، ومشاركاً زملائه حينها في تبني 6 ملايين مبادرة حول العالم.

وقدم الفهد خلال التكريم شكره وتقديره للكشاف عز الدين رشيد ، ووجه الدعوة له بالمشاركة في خيمة رسل السلام أثناء انعقاد الجامبوري العالمي في فرجينيا صيف هذا العام .