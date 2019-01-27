احدث الأخبار

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي
أبرز المواد
 شاهد.. منظر بديع لتدفق الشلالات مع هطول الأمطار بتبوك
أبرز المواد
 دراسة: الأطعمة المقلية قد تقتلك !
أبرز المواد
 نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام
منطقة الرياض
 نائب أمير الرياض يزور محافظة الدرعية
أبرز المواد
 هواة رياضة الصيد بالصقور بوادي الدواسر يستعرضون هواياتهم أمام أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية
أبرز المواد
 لجنة الدفاع المدني ترفع الجاهزية في املج
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المكلفين
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر ” سلسلة همزة ” للأطفال
أبرز المواد
 العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الصحي الأول
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر السعودي: 29 ألف مستفيد من دورة الإسعافات الأولية خلال العام 2018
منطقة الرياض
 بلدية محافظة تيماء تزرع 450 ألف وردة لتجميل الميادين
منطقة تبوك
انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي

أبرز المواد
شاهد.. منظر بديع لتدفق الشلالات مع هطول الأمطار بتبوك

شاهد.. منظر بديع لتدفق الشلالات مع هطول الأمطار بتبوك

أبرز المواد
دراسة: الأطعمة المقلية قد تقتلك !

دراسة: الأطعمة المقلية قد تقتلك !

أبرز المواد
نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام

نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام

منطقة الرياض

نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام

نائب رئيس جمعية الكشافة يُكرم كشاف أمريكي لتفعيله مجالات رسل السلام
http://almnatiq.net/?p=685265
الرياض - مبارك الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، الكشاف عز الدين رشيد من كشافة ولاية فرجينيا الأمريكية خلال زيارته مؤخراً على رأس وفد كشفي سعودي ضمن استعدادات الجمعية للمشاركة في الجامبوري الكشفي العالمي الذي سيُقام خلال الفترة من  22 يوليو الى 2 أغسطس 2019، في ولاية فرجينيا .

وجاء تكريم الفهد للكشاف الأمريكي تقديراً لجهوده في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام ، الذي انطلق من المملكة وبرعاية ودعم من حكومتها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2011م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ، وبحضور جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي ، في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) بغية أن يصبح كشافة العالم رسلاً للسلام فاعلين وبمقدورهم تغيير العالم إلى ماهو أفضل وتشجيع الكشافين في جميع أنحاء العالم على الإيمان بثقافة الحوار ودعم مبادرات المشروعات الاجتماعية للكشافين في جميع أنحاء العالم.

وقد اسهم الكشاف عز الدين رشيد خلال الفترة الماضية بالمشاركة في تطوير مهاراتهم وتحفيز الشباب غير الأعضاء في الحركة الكشفية على إدراك وفهم أهمية نشر السلام والتفاهم من خلال الحوار والعمل بفاعلية لنشر السلام ضمن شبكة عالمية من رسل السلام ، وكان مساهماً وفعالاً بالمشاركة في كسر كشافة العالم حاجز المليار ساعة عمل أواخر شهر يونيو 2017م ، ومشاركاً زملائه حينها في تبني 6 ملايين مبادرة حول العالم.

وقدم الفهد خلال التكريم شكره وتقديره للكشاف عز الدين رشيد ، ووجه الدعوة له بالمشاركة في خيمة رسل السلام أثناء انعقاد الجامبوري العالمي في فرجينيا صيف هذا العام .

روابط ذات صلة

نائب أمير الرياض يزور محافظة الدرعية

نائب أمير الرياض يزور محافظة الدرعية
هواة رياضة الصيد بالصقور بوادي الدواسر يستعرضون هواياتهم أمام أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية

هواة رياضة الصيد بالصقور بوادي الدواسر يستعرضون هواياتهم أمام أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر ” سلسلة همزة ” للأطفال

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر ” سلسلة همزة ” للأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*