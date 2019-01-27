دراسة: الأطعمة المقلية قد تقتلك !

المناطق - وكالات

وصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أيوا إلى أن تناول الأطعمة المقلية، بما في ذلك الدجاج والأسماك، يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

حيث يزيد تناول وجبة واحدة أو أكثر من الأطعمة المقلية كل يوم من خطر الوفاة بنسبة 8٪ مقارنة بأنواع الطعام الأخرى.

ومما يثير القلق، أن الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، وجدت روابط قوية خاصة مع الدجاج المقلي والأسماك، حيث تتبعت الدراسة أكثر من 100 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما بين عامي 1993 و 1998.

وعلى مدار ما معدله 18 سنة من المتابعة، توفيت 31558 من النساء، وارتبطت أسباب الوفيات لدى 9320 امرأة من مشاكل في القلب، و 8358 من السرطان و 13880 من أسباب أخرى.

وخلص الباحثون، بقيادة فريق من جامعة ولاية ايوا في الولايات المتحدة، إلى أن: “الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، وخاصة الدجاج المقلي والسمك المقلي، كان مرتبطا بأعداد الوفيات المرتبطة بمشاكل القلب أو أية أمراض صحية أخرى.

فيما لم يجد الباحثون صلة محددة بين الوفيات الناجمة عن السرطان وتناول الأطعمة المقلية.