شاهد.. منظر بديع لتدفق الشلالات مع هطول الأمطار بتبوك

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو منظر بديع لتدفق شلالات وأمطار جنوب غرب منطقة تبوك، في وقت تشهد المنطقة وغيرها من المناطق هطول أمطار غزيرة هذا اليوم.

وفي هذه الأثناء، دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي تشهدها المنطقة، بدءًا من فجر هذا اليوم.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري، أوضح أن منطقة تبوك وخاصة مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها، قد تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

كما دعتهم للتقيد بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة، وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهابت بقائدي المركبات إلى الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات، والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.

نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها العباد والبلاد.