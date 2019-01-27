مدافع برشلونة يعلق على “رجوع نيمار”

المناطق - وكالات

رد مدافع نادي برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن احتمالية رجوع النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف النادي الكتالوني، ورحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.

وفي حديث مع صحيفة “سبورت” الكتالونية، اعتبر ألبا أن رجوع نيمار للدوري الإسباني “غير منطقي”، واصفا النجم البرازيلي بـ”اللاعب العظيم والصديق المحبوب”.

وأضاف: قناعتي الشخصية تستبعد عودته لبرشلونة”، وفق ما نقل موقع “بليتشر ريبورت” الرياضي.

وشدد ألبا على أنه “يحترم قرار نيمار بالرحيل عن برشلونة”، معتبرا أنه لا يزال يعد “استثنائيا وواحدا من أفضل لاعبي العالم”.

وفيما يتعلق بالأخبار التي ربطت ألبا بصفقة مع مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، أكد اللاعب أنه سينهي مسيرته الكروية مع برشلونة، مشيرا إلى تعلقه بالفريق والجماهير.

وكان نيمار قد أشار في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعرف لماذا يتحدث الجميع عن مستقبله مع باريس سان جرمان، بالرغم من أنه لم يتفوه بكلمة واحدة حول رحيله عن الفريق.

وتابع: “في حال كانت لدي رغبة في الانتقال من صفوف باريس سان جرمان سأصرح بها، إذاً طالما لم أصرح أنا فكل ما تسمعونه حولي غير صحيح”.