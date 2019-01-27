احدث الأخبار

تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور
أبرز المواد
 ضمن فعاليات صدر الكرامة.. محاضرتان للشيخان الشثري والبصيلي في جادة محايل
منطقة عسير
 توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تنتقد تجاهل منسقة الشؤون الإنسانية قصف الحوثيين لمخيم النازحين في حرض
أبرز المواد
 “الحصبة” تثير الذعر في العاصمة الأمريكية .. إعلان حالة الطوارئ
أبرز المواد
 المسجد النبوي يبدأ تسجيل تصاريح سفر الإفطار لشهر رمضان المقبل
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تنهب متحفا أثريا جنوب صنعاء
أبرز المواد
 أمطار على مدينة عرعر
أبرز المواد
 مدافع برشلونة يعلق على “رجوع نيمار”
أبرز المواد
 من مصر .. البشير يحذر من محاولة “لاستنساخ الربيع العربي بالسودان”
أبرز المواد
 “المالية” توجه الجهات الحكومية بصرف العلاوة السنوية كاملة
أبرز المواد
تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد

تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد

أبرز المواد
المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور

المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور

أبرز المواد
ضمن فعاليات صدر الكرامة.. محاضرتان للشيخان الشثري والبصيلي في جادة محايل

ضمن فعاليات صدر الكرامة.. محاضرتان للشيخان الشثري والبصيلي في جادة محايل

منطقة عسير
توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا

توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا

أبرز المواد

“الحصبة” تثير الذعر في العاصمة الأمريكية .. إعلان حالة الطوارئ

“الحصبة” تثير الذعر في العاصمة الأمريكية .. إعلان حالة الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=685312
المناطق - الرياض

دعا حاكم ولاية واشنطن الامريكية جاي إنسلي اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية حيث رصدت السلطات الصحية هناك 32 إصابة بمرض الحصبة .
وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ إن وجود هذه الإصابات يعد خطراً على الصحة العامة وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى، وحتى امس أصيب 31 طفلاً في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام ، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.
ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية باستخدام كل الموارد و”فعل أي شيء ممكن” لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.

روابط ذات صلة

تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد

تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد
المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور

المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور
توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا

توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*