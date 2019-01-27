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تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد

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تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد

تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد
http://almnatiq.net/?p=685337
المناطق - وكالات

كشف تقرير جديد نوعا محددا من أنواع التطبيقات التي قد تنشر الفيروسات في هواتف “أندرويد”، والتي يجب تجنبها من قبل مستخدمي أجهزة نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم.

وقام موقع “توب 10 في بي إن” بتجربة عدد من تطبيقات الشبكات الافتراضية (في بي إن) المتوفرة على متجر غوغل للتطبيقات، ليكتشف عيوبا كبيرة فيها.

ووفقا للتقرير، كشفت التجربة 27 تطبيقا من أصل 150، أي 18 بالمئة من تطبيقات الشبكة الافتراضية، تحتوي على برامج تخريبية ومضرة للهواتف.

كما كشفت الدراسة أن 25 بالمئة من هذه التطبيقات تستخدم نظاما للتعرف على عنوان حامل الهاتف، مما يهدد المستخدمين إذا ما وقعت هذه المعلومات بيد “الهاكرز” أو كل من يسيء استخدامها.

وبالرغم من التقرير “الخطير” الذي كشف عيوب هذه التطبيقات، إلا أن معظمها لم يتم إزالته من على متجر غوغل الإلكتروني، الذي يقتني منه المستخدمين التطبيقات على هواتف أندرويد.

ويستخدم عدد كبير من سكان العالم تطبيقات الشبكات الافتراضية (في بي إن) للدخول على مواقع محظورة، أو استخدام وسائل اتصال محظورة، مثل سكايب وواتساب وتطبيقات أخرى.

ويعتبر أندرويد أكبر نظام تشغيل في العالم، حيث يستخدمه 88 بالمئة من مستخدمي الهواتف النقالة حول العالم، ويعمل على تشغيل أشهر الهواتف مثل سامسونغ وهواوي وإل جي.

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