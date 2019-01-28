احدث الأخبار

خبيرة تكشف “الوهم الكبير”.. الأفضل تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها
أبرز المواد
 الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك
أبرز المواد
 “مايكروسوفت” تطرح حزمة برامج “أوفيس” على متجر “آب ستور”
أبرز المواد
 “هجوم جوي” على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.. وموسكو تتصدى
أبرز المواد
 دور المال القطري في تكريس الانقسام الفلسطيني.. هكذا حققت إسرائيل “الإنجاز الكبير”
أبرز المواد
 مسؤول ليبي: معظم مناطق سبها تحت سيطرة الجيش
أبرز المواد
 تقرير يكشف أخطر نوع من تطبيقات أندرويد
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية و23 من داعش في ريف دير الزور
أبرز المواد
 ضمن فعاليات صدر الكرامة.. محاضرتان للشيخان الشثري والبصيلي في جادة محايل
منطقة عسير
 توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تنتقد تجاهل منسقة الشؤون الإنسانية قصف الحوثيين لمخيم النازحين في حرض
أبرز المواد
 “الحصبة” تثير الذعر في العاصمة الأمريكية .. إعلان حالة الطوارئ
أبرز المواد
خبيرة تكشف “الوهم الكبير”.. الأفضل تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها

خبيرة تكشف “الوهم الكبير”.. الأفضل تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها

أبرز المواد
الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك

الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك

أبرز المواد
“مايكروسوفت” تطرح حزمة برامج “أوفيس” على متجر “آب ستور”

“مايكروسوفت” تطرح حزمة برامج “أوفيس” على متجر “آب ستور”

أبرز المواد
“هجوم جوي” على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.. وموسكو تتصدى

“هجوم جوي” على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.. وموسكو تتصدى

أبرز المواد

دور المال القطري في تكريس الانقسام الفلسطيني.. هكذا حققت إسرائيل “الإنجاز الكبير”

دور المال القطري في تكريس الانقسام الفلسطيني.. هكذا حققت إسرائيل “الإنجاز الكبير”
http://almnatiq.net/?p=685343
المناطق - وكالات

لا يزال المال القطري يلعب دورا كبيرا في تكريس الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهو ما تعتبره إسرائيل “الإنجاز الأكبر” لتعزيز الفرقة بين الفلسطينيين برعاية قطرية.

وسمحت إسرائيل قبل أيام بدخول دفعة ثالثة إلى قطاع غزة من المال القطري المخصص لحماس، من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزا للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيل، قبل يومين، عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، قوله إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمكنت من تحقيق “إنجاز كبير” في فصل القطاع الضفة من خلال السماح بإدخال الأموال القطرية إلى غزة.

وأضاف المسؤول، الذي نقلت تصريحاته صحيفة “إسرائيل هيوم” من دون ذكر اسمه، قوله: “نجحنا في فصل غزة عن الضفة الغربية، وهذا إنجاز كبير. لم يعد أبو مازن صاحب القرار في غزة”.

وأشار المسؤول إلى أن “السلطة الفلسطينية كانت ترفض منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 أي رقابة إسرائيلية على الأموال المنقولة إلى قطاع غزة، وأن إسرائيل أصحبت الآن تراقب كل دولار يدخل إلى القطاع”.

لكن دخول قطر على خط الأزمة بين السلطة وحماس، منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية في يونيو 2007، جعل يد إسرائيل العليا في تقرير مصير قطاع غزة من الناحية المالية، بمساعدة من الدوحة.

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزا لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلا عن أن هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة، وتعزز الانقسام بين حماس وفتح.

ولا شك أن مد قطر لحبل الود مع إسرائيل، يساهم بطريقة مباشرة في سلخ القطاع عن الضفة رويدا رويدا، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل.

روابط ذات صلة

خبيرة تكشف “الوهم الكبير”.. الأفضل تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها

خبيرة تكشف “الوهم الكبير”.. الأفضل تناول الخضروات والفواكه دون تقشيرها وعصرها
الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك

الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك
“مايكروسوفت” تطرح حزمة برامج “أوفيس” على متجر “آب ستور”

“مايكروسوفت” تطرح حزمة برامج “أوفيس” على متجر “آب ستور”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*