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“هجوم جوي” على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.. وموسكو تتصدى

“هجوم جوي” على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا.. وموسكو تتصدى
http://almnatiq.net/?p=685346
المناطق - وكالات

استهدف هجوم جوي، يرجح أنه بطائرات مسيرة، الأحد، قاعدة حميميم الجوية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية.

وأضاف أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية الروسية لأجسام مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري، يرجح أنها لطائرات مسيرة خلال محاولتها استهداف المطار.

ولا يعرف، إلى حدود الساعة، ما إذا كان الهجوم خلف خسائر بشرية أو مادية.

وآخر استهداف للمنطقة يعود إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد استهداف صاروخي من قبل الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة حميميم.

وتحاول الطائرات المسيرة (دون طيار)، منذ مطلع العام الجاري، استهداف مطار حميميم بشكل مستمر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري ذكر، في وقت سابق، أن الهدوء يسود، منذ أيام، منطقة جبلة ومنطقة مطار حميميم، بعد سلسلة هجمات طالت المنطقة خلال الفترة الماضية.

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