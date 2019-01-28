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رونالدو يصطاد نسور لاتسيو

رونالدو يصطاد نسور لاتسيو
http://almnatiq.net/?p=685358
المناطق - وكالات

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس إلى الفوز على مضيفه لاتسيو (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالد “صاروخ ماديرا” هدف الفوز الثمين لليوفي، من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وسجل الألماني إيمري جان، لاعب يوفنتوس، هدف السبق لفريق الخصم خطأ في مرماه، في الدقيقة 59، ورد زميله المدافع البرتغالي جواو كانسيلو بهدف التعادل، عند الدقيقة 74.

وحقق يوفنتوس، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، مبتعدا في صدارة الكالتشيو، بفارق 11 نقطة، عن وصيفه نابولي، الذي وقع في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ميان، يوم أمس السبت.

في المقابل، مني لاتسيو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 32 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

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