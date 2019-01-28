بالفيديو.. تعرف على “أذكى وأنظف” قردة على وجه الأرض !

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أدهشت أنثى قرد شمبانزي موظفي وزوار حديقة حيوان مدينة شنيانغ الصينية بذكائها وقدرتها على تنظيف قفصها بإتقان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الشمبانزي “مي سو” تبلغ من العمر 18 عاما، ويبلغ طولها مترا، وقد برعت في تقليد عمل موظفي حديقة الحيوانات بتظيف قفصها من الفضلات وأوراق الشجر.

وتظهر مشاهد الفيديو نشاط “مي سو” بتنظيف مسكنها بعد أن أعطاها أحد العمال مكنسة. وقال الحارس المسؤول عن قفص القردة: “كانت تراقبنا عن كثب أثناء التنظيف، لذلك أعطيناها مكنسة. أمسكتها جيدا وبدأت تنظر إليها مليا في البداية قبل أن تبدأ بتقليدنا”.

وعلى الرغم من أن العمال بعثروا أوراق الشجر خصيصا في القفص وأعطوها الطعام أثناء ذلك، إلا أن الشمبانزي، ولدهشة الجميع، لم تلمس الأكل قبل أن تنظف القفص بعناية وخاصة في الزوايا الصعبة.

ويمكن مقارنة النمو العقلي للشمبانزي، وفقا للموظفين، بتفكير طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وبالإضافة لعملية التنظيف، تقوم “مي سو”، دون مساعدة من أحد، بفتح زجاجة المياه وتلعب كرة القدم أيضا.