كيف تحافظ على بطارية هاتفك في الطقس البارد؟

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يشكل استهلاك بطارية الهاتف الذكي هاجسا يؤرق المستخدمين، لا سيما في فصل الشتاء عندما يستنزف الطقس البارد البطاريات.

وللتغلب على أزمة استنزاف البطاريات بسبب البرد، قدم موقع foxillinois بعض الحلول التي من شأنها حماية البطارية.

ونصح المصدر بالاحتفاظ بالهاتف في أحد جيوب الملابس، بدلا من وضعه في حقيبة، ليبقى قريبا من جسم الإنسان ويستفيد من حرارته.

ودعا الموقع المستخدمين إلى تجنب استخدام الهاتف في الأماكن الخارجية خلال الأجواء الباردة، لافتا إلى أنه من الأفضل أن ينتظر الشخص قدر الإمكان لحين وصوله إلى مكان داخلي أو إلى موقع لا يتعرض لرياح قوية.

وفي حالة السفر، دعا الموقع الأشخاص للاستعداد قبل مغادرتهم منازلهم أو فنادقهم بشحن الهاتف بالكامل، وأخذ شاحن الهاتف الخلوي معهم بعد مغادرتهم، إلى جانب التزود بكل ما يحتاجه الفرد في البرد، مثل البطانيات وكل ما يمكن أن يوفر التدفئة.