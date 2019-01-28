مدني تبوك : طبقنا خطة طوارئ الأمطار وانقذنا ٣٧ محتجز في الأودية

تبوك - علي العميري:

طبّقت مديريه الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات خطتها لمواجهة الأمطار والسيول المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقه تبوك وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري في تصريح له أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ الساعات الاولى من صباح هذا اليوم بأمطار متوسطة الى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ( البديعة ، المعظم ، شقري ، ) وكلاً من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار ، ، وسالت على إثر هذه الأمطار بعض الأودية والشعاب والذي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأضاف “الشمري”: تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدد من البلاغات تم التعامل معها وهي عبارة عن احتجاز عدد ثلاثة اطفال بعد اشتد السيل وحاصرهم اثناء تنزههم وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء فتم انقاذهم عن طريق فرق الانقاذ كما تم اخلاء عدد 37 محتجز داخل مركباتهم في وادي اتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعتا لمدينة تبوك

كما وردنا بلاغات عن دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنه اخلاء 10 اسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة الحصر والاضرار ،

كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.

كما نوه الرائد الشمري ان الحالة المطرية لازالت مستمرة حسب ماورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى الساعة الثالثة فجر يوم غداً الاثنين الموافق 22-5-1440ه

كما حذر الشمري من مخاطر السيول المنقولة مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول متمنين السلامة للجميع .