ضبط 976 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملات تفتيشية لـ”عمل الدمام”

الدمام - المناطق

نفذ مكتب عمل الدمام خلال الأسبوع الماضي ، وبمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة بقيادة العقيد سلطان القحطاني والمقدم حمود العتيبي ، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام ، والدوريات الأمنية ، ووزارة التجارة والاستثمار ، والهيئة العامة للزكاة والدخل ، والمرور ، حملات تفتيشية شملت عدة مواقع متفرقة بالدمام ، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق .

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 976 مخالفة لنظام الإقامة والعمل ، بواقع 4 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها ، و 3 مخالفات عدم وجود تأمين للسعوديين و 3 مخالفات عدم وجود عقد عمل ومخالفة واحدة عدم وجود ملف للمنشأة و 28 مخالفة للمادة 39، و 18 مخالفة للمادة 36 وفيما يخص وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 825 مخالف لنظام الإقامة وفيما يخص الأمانة تم ضبط 35 مخالفة لممارسة نشاط بغير ترخيص ومخالفات نظافة ووجود أطعمة فاسدة وفيما يخص المرور أسفرت عن 50 مخالفة ووزارة التجارة بلغ عددها 10 مخالفات .

وأشار مدير مكتب عمل الدمام، عمير الزهراني، إلى أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات.

وأكد “الزهراني”، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.