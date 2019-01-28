فرع وزارة النقل بتبوك يستنفر لإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة بالمنطقة

المناطق- تبوك:

استنفر فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك كامل طاقته البشرية والآلية لإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم وأدت إلى تأثر بعض الطرق الإسفلتية والترابية وتوقف الحركة بأحد الطرق الرئيسة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل المهندس سليمان الحويطي، أن الفرع من خلال فرق المراقبه التي تعمل لديه على مدى 24 ساعة رصد تأثر بعض الطرق من الأمطار، وكذلك تلقى عددًا من البلاغات من عمليات المرور وعمليات الدفاع المدني بالمنطقة ومركز الاتصال الموحد جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة وتضمنت الأضرار تجمعات المياه على بعض الطرق وتساقط الأحجار، وانقطاع لبعض الطرق الترابية، حيث تم مباشرتها فور رصدها، مشيرًا إلى أن الطرق الجاري صيانتها بسبب الأمطار هي طريق تبوك البديعة رحيب بدأت، حيث شهد هذا الطريق تجمعات للمياه والأتربة وانهيارات لبعض الصخور البسيطة وعبور السيول لبعض الأودية من خلال المزلقانات الخرسانيه.

وبين أن أعمال الصيانة شملت عقبة الخريطة الواقعة على طريق تبوك ضباء نظرًا لتساقط صخور بكثافة عالية أدت إلى إغلاق الطريق، وتم العمل بشكل فوري لإزالتها.

وكذلك تساقط صخور بسيطة بعقبة شرما جرى التعامل معها في حين وقوعها.

كما شملت تجمعات الأمطار طريق تبوك القليبة تيماء، جرى التعامل معها وفق اللازم، ومن ضمن الطرق الترابية التي تأثرت طريق السرو وطريق النقيب، وسيتم صيانتها بشكل عاجل.

وأهاب المهندس الحويطي بقائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، خاصة في المواقع الجبلية عند هطول الأمطار، التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الأمنية والابتعاد عن الأودية، مؤكدًا بأن الفرع يعمل بكامل طاقته وكوادره الفنية، وعلى مدار الساعة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة.