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التأهيل الشامل بعرعر ينظم دورة “اضطرابات طيف التوحد”

التأهيل الشامل بعرعر ينظم دورة “اضطرابات طيف التوحد”
http://almnatiq.net/?p=685387
المناطق - عرعر

نظم مركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الاعاقة بعرعر بالتعاون مع مركز مهارات التفوق للرعاية النهاية بجدة وبدعم ورعاية من بنك الجزيره وبحضور سعادة الدكتور / فهد العليان رئيس مجموعة المسوؤلية الاجتماعية ببنك الجزيره و سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / النوري العنزي دورة تدريبيه بعنوان اضطرابات طيف التوحد تحت شعار ( تقبل اختلافي ) موجهه للمختصين في مجال توحد الاطفال والتي تهدف الى تاهيل المتعاملين مع أطفال التوحد من معلمين وأخصائيين تأهيلاً مبنياً على أسس علميه و دراسه علميه منطقه تساعد على تنمية قدرات التوحدي و تسحن قدراته العامه بشكل يطور من مستوى تواصله الاجتماعي والنفسي و المهني ويزيد من الثقه بالنفس و يحسن مستوى التكييف الشخصي والأسري والاجتماعي .

يذكر ان حفل الافتتاح شهد حضور عدد من المهتمين في مجال التوحد وتم تكرم مُنظمين الدوره من قبل سعادة الدكتور / فهد العليان والأستاذ / النوري العنزي

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