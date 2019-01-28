باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الدوري الفرنسي

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باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يكتسح رين برباعية في الدوري الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=685395
المناطق - وكالات

واصل نادي باريس سان جيرمان انتصاراته باكتساح ضيفه رين بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد ، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي، والتي احتضنها ملعب حديقة الأمراء.
سجل أهداف سان جيرمان إيدنسون كافاني “هدفين”، أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي، في الدقائق 7، 60، 66 و71، بينما أحرز مباي نيانج هدف رين الوحيد.
وعزز سان جيرمان صدارته لجدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 56، بينما تجمد رصيد رين عند 30 نقطة في المركز العاشر.

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