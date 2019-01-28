ارتفاع حصيلة انهيار السد في البرازيل إلى 58 قتيلاً

ارتفاع حصيلة انهيار السد في البرازيل إلى 58 قتيلاً

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ارتفاع حصيلة انهيار السد في البرازيل إلى 58 قتيلاً

ارتفاع حصيلة انهيار السد في البرازيل إلى 58 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=685398
المناطق - واس

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً، فيما مايزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.
ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.
وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم كإجراء احترازي للسلامة حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثان في المنطقة.
يذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة، مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.

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