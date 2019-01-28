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هذا سخيف جدا… ترامب: خسرنا حوالي 19 مليار دولار في يناير فقط لهذا السبب

هذا سخيف جدا… ترامب: خسرنا حوالي 19 مليار دولار في يناير فقط لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=685405
المناطق - الرياض

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكلفت ما يقرب من 19 مليار دولار في يناير فقط بسبب الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لم يبدأ شهر فبراير بعد، وبلغت تكلفة الهجرة غير الشرعية لهذا العام ما يقرب من 19 مليارا، وكانت تكلفة يوم الجمعة فقط أكثر من 603 مليون دولار”.

وأضاف:

“لدينا على الأقل، أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وليس 11 مليونا، كما أعلن لعدة سنوات”.

وتابع، “سخيف جدا”!، مشيرا بالحروف الأولى إلى جهاز الأمن الداخلي الأمريكي (DHS).

ويرى الرئيس الأمريكي أن “بدون الجدار الحدودي لن يكون هناك أمن قومي أمريكي”، وأن مستويات الجريمة وتجارة المخدرات سوف تنخفض بصورة كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، وفي حين يصر ترامب على المضي قدما في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند، مما أدى إلى دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن ترامب، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير/ شباط، مشيرا أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس السبت، إن ترامب، يعتزم البدء في بناء الجدار الحدودي بعد انقضاء فترة الميزانية المؤقتة بغض النظر عن موقف الديمقراطيين.

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