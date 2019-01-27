الدكتوره الرشود تؤكد ضرورة إنشاء كراسي بحثيه تعنى بأمن المعلومات

المناطق / بريدة

شاركت الاستاذه الدكتوره نوره بنت زيد الرشود عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمه ، في ملتقى المواطنة الرقميه والمقام في رحاب جامعة ام القرى يوم الخميس ١٨ /٥ /١٤٤٠ في جلسة النقاش الاولى بورقة عمل بعنوان : (الحماية الجنائية للحكومة الالكترونيه في أنظمة المملكه العربيه السعوديه)، وقالت أنه من المقرر أن المجتمعات الالكترونية تعاني في هذه الآونة من انتهاك للحقوق والخصوصية في ظل انتشار الجريمه الالكترونيه الأمر الذي دعى إلى أهمية وجود دراسات علمية دقيقة لوضع أنظمه وقوانين يقف عندها جميع مستخدمي النظام الالكتروني؛ للحدّ من سريان الجرائم وتفاقم خطرها .

كما بيّنت أن هذه الجرائم متنوعه فمنها مايقع على الأفراد(كجرائم التهديد والقذف وانتحال الشخصيات) ، ومنها مايقع على الأموال (كاختلاس البيانات والمعلومات البنكيه او التلاعب في بطاقات الائتمان أو نسخ وتقليد البرامج الخاصه بالشركات العالميه او غسيل الأموال وتجاره المخدرات وترويجها)، ومنها مايقع على أمن الدوله (كاستخدام التقنيه لدعم وتسهيل العمليات الإرهابية وتوظيف صغار السن لتحقيق أهدافهم والتجسس على الأجهزه الحكوميه والأمنيه بهدف المساس بالأمن الداخلي والخارجي والاقتصاد الوطني).

وقد حدّد نظام (مكافحة الجرائم المعلماتيه) العقوبات المترتبه على منتهكي الخصوصيّه والمُسيئين لاستخدام التقنيه وذلك في الماده الثالثه والرابعه ، وشدّدت العقوبة في الماده السابعه في الجرائم المتعلقة بأمن الدوله.

وأوضحت سعادتها بالدور الذي يجب القيام به لحفظ الأمن والذي هو دور كل مواطن ومواطنة في هذا البلد الكريم مع مانجده من محاولات هجوم وتخريب وتحريض وتدخل في الشؤون الداخليه عبر هذه الشبكات ، ومع مانجده من اهتمام وحرص بموضوع الأمن المعلوماتي من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان المتمثل في إنشاء هيئة وطنيه للأمن السيبراني لحمايه المعلومات والبيانات الخاصه والعامه ، وكذلك إنشاء هيئة الاتحاد السعودي والبرمجه لبناء القدرات المحليه والاحترافيه في مجال البرمجه ، وصدور الامر الملكي مؤخرا بإنشاء جهاز مستقل عن وزارة الداخليه باسم (رئاسة أمن الدوله) والذي أحد أهم أقسامها الإداره العامه للشؤون الفنيه ومركز المعلومات الوطني للدّعم الفني والتّحديث وحفظ وتأمين الانظمه التقنيه .

وقد ذكرت الرشود بعض التوصيات في هذا المجال منها : ضرورة إنشاء كراسي بحثيه تعنى بأمن المعلومات ، ووضع قوانين متعلقة بوسائل الاثبات وكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونيه ، وإنشاء قانون دولي ومحاكم دوليه محايده تتولى التحقيق في الجرائم الالكترونيه مع وضع اتفاقيات فيما يتعلق بتسليم المجرمين الالكترونيين ، كما أوصت في نهاية النقاش بأهمية تفعيل دور المؤساسات والأجهزة التعليميه والاعلاميه للتوعيه بمخاطر الجرائم الالكترونيه على الاسره والمجتمع .