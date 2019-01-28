احدث الأخبار

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها
أبرز المواد
 قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!
أبرز المواد
 الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بالبدائع
منطقة القصيم
 جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يواصل فعالياته الثقافية
أبرز المواد
 بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له
منطقة تبوك
 الدكتوره الرشود تؤكد ضرورة إنشاء كراسي بحثيه تعنى بأمن المعلومات
منطقة القصيم
 فنزويلا… غوايدو يدعو أنصاره للنزول إلى الشوارع يومي الأربعاء والسبت
أبرز المواد
 هذا سخيف جدا… ترامب: خسرنا حوالي 19 مليار دولار في يناير فقط لهذا السبب
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة انهيار السد في البرازيل إلى 58 قتيلاً
أبرز المواد
معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

أبرز المواد
قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

أبرز المواد
الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان

الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان

أبرز المواد

جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يواصل فعالياته الثقافية

جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يواصل فعالياته الثقافية
http://almnatiq.net/?p=685418
المناطق - واس

احتضن الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين “اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ركنًا خاصًا بالفن التشكيلي السعودي الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل زائري الجناح من جمهور المعرض.
وتميز الركن بمشاركة واسعة ضمت عدة لوحات لفنانين وفنانات من رواد الفن التشكيلي السعودي عبرت عن الهوية الثقافية والتاريخية والحضارية للمملكة، وهو ما جعله مقصدًا لجذب زائري الجناح من جمهور المعرض للاطلاع على آخر المستجدات التي طالت الفن التشكيلي السعودي مؤخرًا.
وأكد عدد من الزوار، خاصة المهتمين بالفن التشكيلي، إن الفن التشكيلي السعودي يتميز بالتنوع والحداثة والانفراد في تناول الموضوعات التي أبرزت عراقة المملكة في هذا الفن وما تملكه من فنانين كبار في هذا الفن.
كما نظم الصالون الثقافي للجناح، أمسية شعرية للشاعر السعودي عبدالله الخضير والشاعرة السعودية بشاير محمد، والدكتورة هند المطيري، بحضور الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، والعديد من رواد الجناح.
واستضاف الصالون الثقافي أيضًا محاضرة لمؤسس مشروع “السلام عليك أيها النبي” الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني بعنوان “قل وروح القدس يؤيدك” وسط حضور كثيف من زائري المعرض.

روابط ذات صلة

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها
قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*