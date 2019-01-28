أمير القصيم يرعى الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بالبدائع

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, برجال الأعمال في المنطقة ومبادراتهم المتعددة، وحرصهم الكبير على تشجيع الطلاب المتميزين والموهوبين, مبديًا فخره واعتزازه بما يقدمونه.

وعدّ سموه جائزة رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بمحافظة البدائع، إحدى المبادرات التي تعكس وفاءهم من خلال تكريم المتميزين وأبناء المرابطين في الحد الجنوبي.

وقال: أعتبر هذا التكريم هو تكريم لي شخصيًا لما يقوم به آباؤهم من تضحيات ودفاع عن هذا الوطن المبارك , منوهًا سموه بمبادرة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف بتكريم المتميزين وعلى مدى أربعة عشر عامًا التي أثمرت ـ ولله الحمد ـ ثمارها عبر أبناء متميزين بارين في حماية الوطن وبنائه عبر العديد من المناصب وفي المجالات كافة.

وأضاف: هناك أدلة واضحة على ما نراه في هذا اليوم من نتائج ونماذج لأبناء البلاد المباركة تثبت نفع هذه الجوائز التعليمية الكبيرة التي نفتخر بها, مقدمًا شكره لرجل الأعمال عبدالعزيز المنيف ولرجال الأعمال بالمنطقة كافة الذين يقدمون من خلال مبادراتهم كل خير ونفع لأبناء هذا الوطن ومؤسساته, سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وأن يبارك بالجهود المبذولة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير منطقة القصيم اليوم، الحفل السنوي 14 لجائزة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة البدائع، وذلك بمركز البدائع للاحتفالات.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب لؤي بن أديب الدبيخي، عبر فيها عن سعادته بحضور سموه ورعايته للحفل، مقدمًا شكره للجميع على إقامة هذا الحفل التكريمي لهم.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن جائزة المنيف بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة البدائع، ونشأتها وبدايتها وقصص نجاحها التي يرعاها سموه من عام 1434هـ، وماتقدمه من تحفيز للطلاب ورفع المستوى التعليمي وإبداعهم في حياتهم العملية خدمة في هذا الوطن الغالي، وماتنتجه من غرس للقيم وتحصين للفكر حتى وصلت لنسختها 14.

بعد ذلك ألقى ابن صاحب الجائزة محمد المنيف كلمة نيابة عن والده رحب فيها بالجميع، بحضور الاحتفال بجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حضوره ورعايته لحفل الجائزة, مشيرًا إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أولوا جل اهتمامهم وغايتهم بالعلم إيمانًا منهم بأهمية الاستثمار في الإنسان لأنه المحرك لكل عطاء والباذل لكل نماء ومافيه خير للوطن الغالي، مقدمًا شكره لكل أب وأم شاركوا وما زالوا يشاركون في تبني ورعاية المتفوق، داعيًا الله أن ينصر جنودنا في كل مكان، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

بعدها قدم أوبريت بعنوان “سحايب عز وفخر”.

عقب ذلك كرم مكتب تعليم البدائع عددًا من رجال الأعمال والداعمين لنجاح أنشطة وبرامج المكتب، ثم تسلم سموه درعًا تذكاريًا، ومثله لراعي الجائزة مقدمًا من مكتب تعليم البدائع، كما تسلم سموه من راعي الجائزة درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل كرم سموه 145 طالبًا من أبناء المحافظة المتفوقين الحاصلين على الجائزة، و33 طالبًا من أبناء جنودنا المرابطين، تقديرًا لجهود آبائهم ، حيث التقطت الصور الجماعية لسموه معهم، كما كرم سموه الطالب عبدالعزيز بن صالح الثنيان بمناسبة تأهله على مستوى الوزارة بمسابقة تدبر (الحديث وعلومه) الفرع الثاني، التي ستقام نهائياتها عبر ( الاتصال عن بعد) بالمدينة المنورة.

حضر حفل التكريم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم القصيم عبدالله الركيان، ومحافظ البدائع عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.