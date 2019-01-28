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الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان

الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان
http://almnatiq.net/?p=685429
المناطق - الرياض

اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الاستخدام اليومي للأسبرين يمكن أن يزيد من صمود مرضى السرطان بنسبة تصل إلى 78%.

وجاء في نتائج دراسة نشرتها مجلة Journal of Experimental Medicine، أن مجموعة العلماء، كانت تأمل تحديد وجود ارتباط طبيعي، بين استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية وزيادة صمود مرضى السرطان الذين يوجد لديهم مع جين PIK3CA المتطفر.

وخلال الدراسة، استخدم العلماء بيانات عن 266 مريضًا مصابًا بالسرطان من الذين صمدوا على مدى 5 سنوات بعد الإصابة بسرطان في الرأس والرقبة – يمكن أن تظهر الأورام الخبيثة في أكثر من 30 منطقة في هذه الأجزاء من الجسم ، بما في ذلك الفم والحلق. ولدى 75 شخصا ، تم العثور في الأورام على الجين المذكور أعلاه.

وتبين أن المرضى، الذين يوجد لديهم الجين المتطفر، تناولوا بانتظام الأسبرين على مدى ستة أشهر، وهو ما زاد فرص البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لديهم، بنسبة من 25 إلى 78 في المائة.

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