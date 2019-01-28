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قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!
http://almnatiq.net/?p=685432
المناطق - الرياض

أشارت مصادر في شركة فيسبوك إلى أن الشركة قد تدمج خدمات تطبيقات “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام” التابعة لها.

وأوضحت المصادر “أن تطبيقات المراسلة الشهيرة ستبقى قائمة بحد ذاتها، إلا أن الربط فيما بينها سيوفر أكبر قدر من إمكانية التراسل بين المستخدمين، أي أنه سيمكن لمستخدم تطبيق مسنجر على سبيل المثال التواصل مع مستخدم لا يعمل إلا على تطبيق واتس آب أو إنستغرام”.

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ويرى الخبراء “أن مشروع زوكربيرغ في ربط بيانات هذه التطبيقات الثلاثة قد يوفر قدرا أكبر من التشفير وحماية بيانات المستخدمين”.

من جانبها لم تطلق “فيسبوك” تصريحات رسمية حول المشروع أو مواعيد تنفيذه، لكن التوقعات تشير إلى أن العمل به قد يبدأ أواخر 2019، أو مطلع العام القادم.

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