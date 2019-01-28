الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

المناطق - واس

باشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، حيث بدأت أعمال التدريب والتأهيل مستهدفة في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك بهدف تطوير تحسين مهاراتهم، وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة، لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة، ونشر ثقافة الوعي الإداري، وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.

واشتملت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين، ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة.