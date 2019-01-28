احدث الأخبار

الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية
أبرز المواد
 معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها
أبرز المواد
 قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!
أبرز المواد
 الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بالبدائع
منطقة القصيم
 جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يواصل فعالياته الثقافية
أبرز المواد
 بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له
منطقة تبوك
 الدكتوره الرشود تؤكد ضرورة إنشاء كراسي بحثيه تعنى بأمن المعلومات
منطقة القصيم
 فنزويلا… غوايدو يدعو أنصاره للنزول إلى الشوارع يومي الأربعاء والسبت
أبرز المواد
 هذا سخيف جدا… ترامب: خسرنا حوالي 19 مليار دولار في يناير فقط لهذا السبب
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية

الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية

أبرز المواد
معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

أبرز المواد
قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

أبرز المواد

الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية

الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية
http://almnatiq.net/?p=685444
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة المالية الأمريكية اليوم الأحد عن رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات “روسال” و”+En” و”يوروسيب إينيرغو” الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: “رفعت إدارة مراقبة الأصول المالية التابعة للخزانة الأمريكية بمالية الولايات المتحدة اليوم العقوبات المفروضة على En+ Group plc وروسال ويوروسيب إينيرغو بعد البلاغ المسبق الذي تم تقديمه للكونغرس يوم 19 ديسمبر 2018”.

وشددت الوزارة مع ذلك على أن الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، الذي سبق أن ترأس هذه الشركات وتتهمه بعض الأطراف في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة في البلاد، لا يزال قيد العقوبات، على الرغم من أنه يعتبر حتى الآن المسهم الأكبر في الكيانات الـ3 المذكورة.

وفرضت واشنطن عقوباتها على هذه الشركات يوم 6 أبريل 2018 بعد إدراجها على ما يسمى “قائمة الكرملين” الأمريكية، التي تم إعدادها من قبل المالية الأمريكية استنادا إلى “قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.

وتشمل الإجراءات التقييدية المفروضة على الشركات الروسية تجميد كل أصولها في أراضي الولايات المتحدة وحظر مواطنيها من التعامل مع تلك الجهات.

روابط ذات صلة

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها

الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها
قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*