الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة المالية الأمريكية اليوم الأحد عن رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات “روسال” و”+En” و”يوروسيب إينيرغو” الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: “رفعت إدارة مراقبة الأصول المالية التابعة للخزانة الأمريكية بمالية الولايات المتحدة اليوم العقوبات المفروضة على En+ Group plc وروسال ويوروسيب إينيرغو بعد البلاغ المسبق الذي تم تقديمه للكونغرس يوم 19 ديسمبر 2018”.

وشددت الوزارة مع ذلك على أن الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، الذي سبق أن ترأس هذه الشركات وتتهمه بعض الأطراف في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة في البلاد، لا يزال قيد العقوبات، على الرغم من أنه يعتبر حتى الآن المسهم الأكبر في الكيانات الـ3 المذكورة.

وفرضت واشنطن عقوباتها على هذه الشركات يوم 6 أبريل 2018 بعد إدراجها على ما يسمى “قائمة الكرملين” الأمريكية، التي تم إعدادها من قبل المالية الأمريكية استنادا إلى “قانون التصدي لخصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.

وتشمل الإجراءات التقييدية المفروضة على الشركات الروسية تجميد كل أصولها في أراضي الولايات المتحدة وحظر مواطنيها من التعامل مع تلك الجهات.