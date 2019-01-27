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مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=685452
المناطق - واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وأبان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد تعطي مؤشرات باحتمال أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار في الأجواء يصحبها هطول أمطار رعدية مع زخات من البرد ونشاط في الرياح، داعياً الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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