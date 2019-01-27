احدث الأخبار

تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 “التأمينات الاجتماعية”: ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام عام 2018 بأكثر من 7%
أبرز المواد
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة حائل
 ناتاشا.. فتاة بريطانية حطمت أكذوبة “حقوق الإنسان” في الغرب.. قضت 4 سنوات في الشوارع بلا مأوى.. والجمعيات الخيرية رفضت استقبالها لأنها “لا تتعاطى المخدرات”
أبرز المواد
 الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية
أبرز المواد
 معرض “شلايل” أهم مقاصد زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها
أبرز المواد
 قريبا.. الربط بين “واتس آب” و”فيسبوك مسنجر” و”إنستغرام”!
أبرز المواد
 الاستخدام اليومي للأسبرين يزيد عمر مرضى السرطان
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى الحفل السنوي لجائزة المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بالبدائع
منطقة القصيم
 جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يواصل فعالياته الثقافية
أبرز المواد
 بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له
منطقة تبوك
تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة

تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة

منطقة مكة المكرمة
“التأمينات الاجتماعية”: ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام عام 2018 بأكثر من 7%

“التأمينات الاجتماعية”: ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام عام 2018 بأكثر من 7%

أبرز المواد
مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

منطقة حائل
ناتاشا.. فتاة بريطانية حطمت أكذوبة “حقوق الإنسان” في الغرب.. قضت 4 سنوات في الشوارع بلا مأوى.. والجمعيات الخيرية رفضت استقبالها لأنها “لا تتعاطى المخدرات”

ناتاشا.. فتاة بريطانية حطمت أكذوبة “حقوق الإنسان” في الغرب.. قضت 4 سنوات في الشوارع بلا مأوى.. والجمعيات الخيرية رفضت استقبالها لأنها “لا تتعاطى المخدرات”

أبرز المواد

تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة

تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=685458
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة ،قد تؤدي إلى جريان السيول،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة, تشمل كلاً من محافظات جدة، ذهبان، عسفان، أبحر تمتد إلى الشعيبة، وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة
الأمير خالد الفيصل يوجه بوضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص

الأمير خالد الفيصل يوجه بوضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص
الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة

الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*