أمطار على منطقة حائل

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هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل, شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها الأودية والشعاب فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.