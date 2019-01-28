أرامكو تعزز مركزها في كوريا الجنوبية باستثمار 1.6 مليار دولار في هيونداي أويل بنك

المناطق - الرياض

تخطط شركة أرامكو السعودية لاستثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20 بالمئة في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين.

وأرامكو أكبر مساهم بالفعل في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41 بالمئة، وسيساعد الاتفاق الأحدث أرامكو على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى هيونداي أويل بنك أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية.

كان الرئيس التنفيذي لأرامكو أبلغ رويترز في نوفمبر تشرين الثاني 2018 أن الشركة تخطط لزيادة حصتها السوقية في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وفي إفريقيا.

وقالت أرامكو إنها تخطط لشراء حصة تصل إلى 19.9 بالمئة من هيونداي أويل بنك من هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة التي تملك 91.13 بالمئة في أويل بنك.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لهيونداي أويل بنك 650 ألف برميل يوميا وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات.

وقالت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة إن أرامكو السعودية تخطط لتقييم هيونداي أويل بنك عند عشرة تريليونات وون أو 63 ألف وون للسهم.