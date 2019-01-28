أمطار منطقة تبوك تقطع بعض الطرق وإخلاء بعض الأسر وإنقاذ محتجزين

المناطق - تبوك

شهدت منطقة تبوك هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة من أمس الاول حتى مساء البارحة ، وسالت على إثرها العديد من الأودية الكبيرة ،حيث غمر بعضها الطرق التي تصل إلى القرى وأدى هذا إلى تعليق الدراسة في مدينة تبوك ومحافظة ضباء .

واستنفرت كافة الأجهزة الحكومية بتبوك إمكانياتها البشرية والآلية لمجابهة آثار الأمطار إثر تحذيرات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إمكانية

وشهدت الطرقات بمدينة تبوك كثافة وازدحام واختناقات مرورية بسبب تجمع مياه الأمطار في عدد من المواقع.

ومن جهته أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن أمطار الخير والبركة بدأت منذ الساعات الاولى من صباح أمس بأمطار متوسطة الى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ( البديعة ، المعظم ، شقري ، ) وكلاً من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار ، وسالت على إثر هذه الأمطار بعض الأودية والشعاب والذي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد.

وأضاف “الشمري”: تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدد من البلاغات تم التعامل معها وهي عبارة عن احتجاز عدد ثلاثة اطفال بعد اشتد السيل وحاصرهم اثناء تنزههم وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء فتم انقاذهم عن طريق فرق الانقاذ كما تم اخلاء عدد 37 محتجز داخل مركباتهم في وادي اتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعتا لمدينة تبوك .

كما وردنا بلاغات عن دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنه اخلاء 10 اسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة الحصر والاضرار ،

كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.

كما نوه الرائد الشمري ان الحالة المطرية لازالت مستمرة حسب ماورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى الساعة الثالثة فجر يوم غداً الاثنين الموافق 22-5-1440ه

كما حذر الشمري من مخاطر السيول المنقولة مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول متمنين السلامة للجميع .