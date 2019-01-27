احدث الأخبار

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها
منطقة المدينة المنورة
 الفالح يدشّن منصة تعدين ويطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
أبرز المواد
 ملتقى “صحافيون” يوقع إتفاقية مع جمعية شراكة لذوي الإحتياجات الخاصة
محليات
 أمطار منطقة تبوك تقطع بعض الطرق وإخلاء بعض الأسر وإنقاذ محتجزين
أبرز المواد
 أرامكو تعزز مركزها في كوريا الجنوبية باستثمار 1.6 مليار دولار في هيونداي أويل بنك
أبرز المواد
 أمطار على منطقة حائل
منطقة حائل
 أول دولة في العالم تفجر “قنبلة نووية” لاستخراج الغاز
أبرز المواد
 الدرون “الصيادة”.. سلاح بوتن السري
أبرز المواد
 النفط يهبط بفعل تباطؤ نمو اقتصاد ثاني أكبر مستهلك بالعالم
أبرز المواد
 “المعكرونة” تقتل شاب لسبب يفعله الكثيرون
أبرز المواد
 إنقاذ ساق شاب من البتر بحفرالباطن 
المنطقة الشرقية
 تنبيه متقدم للأرصاد بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها

منطقة المدينة المنورة
الفالح يدشّن منصة تعدين ويطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية

الفالح يدشّن منصة تعدين ويطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية

أبرز المواد
ملتقى “صحافيون” يوقع إتفاقية مع جمعية شراكة لذوي الإحتياجات الخاصة

ملتقى “صحافيون” يوقع إتفاقية مع جمعية شراكة لذوي الإحتياجات الخاصة

محليات
أمطار منطقة تبوك تقطع بعض الطرق وإخلاء بعض الأسر وإنقاذ محتجزين

أمطار منطقة تبوك تقطع بعض الطرق وإخلاء بعض الأسر وإنقاذ محتجزين

أبرز المواد

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=685499
المناطق -المدينة المنورة

شهدت منطقة المدينة المنورة من ساعات الصباح الباكرة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة رياح نشطة أدت إلى جريان بعض السيول
الأمطار شملت المدينة ومحافظاتها ،وكانت إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة قد حذرت المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة وفقا لحالة التنبيه المتقدم ببيان وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الحالة الجوية الماطرة التي تتاثر بها كثير من اجزاء المنطقة ومحافظاتها ودعت إلى
اتباع وسائل وتعليمات السلامة و عدم المجازفة بقطع الاودية او النزول إليها و الابتعاد عن المستنقعات المايه و المياه الراكدة كما اهابت بقائدي المركبات بالانتباه اثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق ، فيما أدى هطول الأمطار المتواصل شمال وغرب المدينة إلى تجمعات للمياه على اعاقة حركة سير المركبات ، كما سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

روابط ذات صلة

أمير منطقة المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى الدكتور سليمان فقيه

أمير منطقة المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى الدكتور سليمان فقيه
الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم

الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم
أمير منطقة المدينة المنورة يترأس الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى

أمير منطقة المدينة المنورة يترأس الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*