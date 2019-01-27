أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تشهدها المدينة ومحافظاتها

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شهدت منطقة المدينة المنورة من ساعات الصباح الباكرة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة رياح نشطة أدت إلى جريان بعض السيول

الأمطار شملت المدينة ومحافظاتها ،وكانت إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة قد حذرت المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة وفقا لحالة التنبيه المتقدم ببيان وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الحالة الجوية الماطرة التي تتاثر بها كثير من اجزاء المنطقة ومحافظاتها ودعت إلى

اتباع وسائل وتعليمات السلامة و عدم المجازفة بقطع الاودية او النزول إليها و الابتعاد عن المستنقعات المايه و المياه الراكدة كما اهابت بقائدي المركبات بالانتباه اثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق ، فيما أدى هطول الأمطار المتواصل شمال وغرب المدينة إلى تجمعات للمياه على اعاقة حركة سير المركبات ، كما سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.