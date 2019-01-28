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خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

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محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن

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مدير جامعة القصيم يرعى نهائي بطولة الجامعة للبلياردو

مدير جامعة القصيم يرعى نهائي بطولة الجامعة للبلياردو
http://almnatiq.net/?p=685541
المناطق / بريدة

شهد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، نهائي بطولة “البلياردو” الأولى التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، يوم أمس الأحد 21/5/1440هـ في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، حيث سلم معاليه كأس البطولة للطالب محمد صالح الصعنوني من كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، والذي فاز في المباراة النهائية على زميله الطالب ماجد حميد الرشيدي من كلية العلوم الصحية بالرس بنتيجة 7 مقابل 4.

وشارك في البطولة التي أدارها حكام معتمدون من اتحاد البلياردو السعودي، 50 طالبا من مختلف الكليات، حيث كرم معالي مدير الجامعة أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع، بالإضافة إلى تكريم منتخب ألعاب القوى المشارك في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات التي أقيمت في محافظة جدة، وهما: الطالب عبدالعزيز الشمري الحائز على ميداليتين فضيتين وإبراهيم الديواني الفائز بميدالية برونزية.

من جانبه، أكد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء أن هذا البطولة تأتي انطلاقا من حرص الجامعة في التوسع بالألعاب المختلفة لإضفاء جو رياضي وترفيهي لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى البرامج العلمية والأكاديمية التي تقدمها العمادة، والتي تسعى من خلالها لتقديم مختلف الأنشطة الرياضية للطلبة لاكتشاف مواهبهم وتعزيزها، مقدما شكره لمعالي مدير الجامعة على رعايته ودعمه.

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