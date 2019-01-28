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أمانة عسير : 1748 زيارة تفتيشية تغلق 136 منشأة مخالفة خلال الأسبوع 35 من حملة غذاؤكم أمانة
http://almnatiq.net/?p=685542
المناطق - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4510 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الخامس و الثلاثين لحملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة امانات المملكة .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى ان الأمانة قد اتلفت 3858 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 1073 مخالفة صحية بجانب اغلاق 136 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1748 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال الأسبوع الخامس و الثلاثين من حملة غذاؤكم أمانة ،

حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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