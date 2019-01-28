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أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 الف م2 من الأراضي الحكومية

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 الف م2 من الأراضي الحكومية

أبرز المواد

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 الف م2 من الأراضي الحكومية

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 الف م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=685543
المناطق - الرياض

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الحادي عشر أكثر من 752 الف م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 40 موقعا بشكل غير نظامي و بمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي مؤكدا بأن كل تلك الاعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة .

منبها الى ان إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، حيث قدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 752.42الف م2 ، و كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، و غيرها .

مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، و استكمالا لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي ازيلت التعديات منها ، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ، و التي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية .

و إذ حذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

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