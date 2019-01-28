أمانة عسير وبلدياتها تستعيد 752 الف م2 من الأراضي الحكومية

المناطق - الرياض

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الحادي عشر أكثر من 752 الف م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 40 موقعا بشكل غير نظامي و بمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي مؤكدا بأن كل تلك الاعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة .

منبها الى ان إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، حيث قدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 752.42الف م2 ، و كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، و غيرها .

مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، و استكمالا لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي ازيلت التعديات منها ، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ، و التي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية .

و إذ حذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.