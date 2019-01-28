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40 ألف طالب وطالبة في مشروع ( مدارس عسير الخضراء)

40 ألف طالب وطالبة في مشروع ( مدارس عسير الخضراء)
http://almnatiq.net/?p=685544
المناطق - عسير

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، تطلق الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الأربعاء المقبل أكبر مشروع بيئي من نوعه على مستوى المنطقة يستهدف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة ، تحت شعار ( مدارس عسير الخضراء ) ، وذلك في إطار أسبوع تعليم عسير البيئي .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة ، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير ، فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء لافتا إلى أن برنامج التدشين ، يشتمل على معارض بيئية وكشفية ومسابقات علمية ومرسم حر للبنين والبنات بممشى وسط أبها، ومارثون رياضي يهدف إلى التعريف بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة.

وأضاف آل كركمان : أن قرابة 5 الآف كشاف سيعملون على تنفيذ المشروع في المدارس ، والمساهمة في تشجير عدد من المتنزهات والحدائق ، مثمنا لسمو أمير المنطقة دعمه ورعايته لبرامج ومناشط التعليم .

يذكر أن المشروع يشرف عليه النشاط الكشفي ويشارك في تنفيذه أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير .

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