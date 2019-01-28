محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن، وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، اليوم عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن.

وافتتح سمو الأمير مشروع تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني الذي تعمل وزارة الصحة على مواكبته، الذي تضمن الاتصال التفاعلي 937 في المديرية الذي يستقبل ملاحظات المراجعين على مدار الساعة، كما تضم بيئة العمل الجديدة في المديرية مكاتب جديدة تشمل الهيئة الطبية، تجربة المريض التي ستقدم الخدمة للمراجعين بأعلى معايير الجودة، وجميع خدمات الموارد البشرية وكانت الصحة في وقت سابق أطلقت مشاريع تطوير بيئة العمل في مستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال.

بعد ذلك استعراض أهم المنجزات التي حققتها الصحة خلال العام المنصرم وخططها المستقبلية وسبل تطويرها، وبعد ذلك توجه سموه إلى مركز صحي حي النزهة حيث تم افتتاحه بعد تجهيزه تجهيزاً كاملاً وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية وكذلك الحالات الخاصة بالولادة والأطفال، ليكون المركز الصحي الثاني بعد مركز صحي شرق الباطن الذي يعمل على مدار الساعة.

كما دشن سموه بداية مشروع الملف الصحي الالكتروني في 21 مركز صحي والذي يهدف إلى توحيد الملف الصحي للمريض، وتسجيل وطباعة المواعيد، إضافة إلى توثيق جميع الفحوصات والتقارير الطبية في ملفه الالكتروني.

وأكد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود أهمية متابعة الخدمات الصحية المقدمة، والسعي إلى توفيرها في المحافظة وفق أعلى المعايير، لا سيما وأن الصحة تحظى باهتمام ودعم كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.

من جانبه قدم سعادة مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي شكره لسمو محافظ حفرالباطن على حرصه ومتابعته ودعمه للقطاع الصحي، الذي دشن اليوم هذه المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن، مبيناً بأن حفرالباطن الآن تضم 7 مستشفيات بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير و 40 مركز صحي و ٤مراكز متخصصة لافتاً النظر إلى أن هناك مشاريع قادمة ستسهم في تطوير الخدمات الصحية.