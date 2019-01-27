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خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

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محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن

محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن

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خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول

خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول
http://almnatiq.net/?p=685546
المناطق-الرياض

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض د.صالح بن عبدالله التميمي قرارًا بتكليف خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بالتجمع.

وعبر العوفي عن شكره وتقديره لسعادة الرئيس التنفيذي، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد في مهام عمله، ومتمنيًا للجميع التوفيق في تحقيق التطلعات لتطوير الخدمات الصحية.

ويمتلك العوفي خبرة طويلة في إدارة المراكز الإعلامية والعلاقات العامة؛ حيث بدأ مسيرته في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي انتقل منها إلى صحيفة الرياض، حيث، تولى منصب مدير العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك سعود الطبية.

الجدير بالذكر أن الزميل العوفي يعمل مستشاراً إعلامياً في عدداً من الجهات في مجال التسويق والإعلام الجديد.

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