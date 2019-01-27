“هلال الباحة” ينفذ عدة دورات لبرنامج الامير نايف للإسعافات الاولية

المناطق-الباحة

نفذ فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة عدة دورات لبرنامج الامير نايف للإسعافات الاولية للمجتمع خلال الاسبوع الثالث من الشهر الميلادي الحالي. حيث نفذت (18) دورة اسعافية لبرنامج الامير نايف و استفاد منها (264) مستفيد و مستفيدة، وتضمنت الدورة عدة مواضيع عن كيفية التعاون مع بعض الحالات الاسعافية وكيفية عمل الانعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الاسعافية في حالات النزيف و الكسور و الإغماء وغيرها

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة / عماد منسي صالح الزهراني بانه تم التطرق لتطبيق اسعفني الذي تم استحداثه في هيئة الهلال الاحمر السعودي لطلب فرقة اسعافية ويشمل عدة لغات وايضا نداء الإستغاثة

وأفاد الزهراني بأنه يمكن للمواطنين التسجيل في الدورات الإسعافية عن طريق الرابط التالي: https://training.srca.org.sa/#!/home

من جهتهم اعرب المتدربين عن شكرهم و تقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الاحمر السعودي من عمل انساني لخدمة المواطنين و المقيمين بإقامة الدورات الاسعافية لما تعود عليهم بفائدة وما تضمنته من فائدة علمية وعملية.